Das war… Kalenderwoche 26/2019

Einige Neuankündigungen, weitere Neuigkeiten und viele Trailer begleiteten uns durch die Woche, womit wir auf einen sehr bunten Mix zurückblicken können. Am Ende dieses Artikels gibt es dann noch mehrere Reviews und Anspielberichte für euch zum Lesen, auch die heutige Sonntagsfrage darf natürlich nicht fehlen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wir legen aber zunächst los mit einigen spannenden Ankündigungen. Aquaplus hat nach einem kleinen Teaser ein neues Spiel aus der Utawarerumono-Reihe angekündigt, den Titel oder die Plattformen nannte man jedoch noch nicht. Bandai Namco enthüllte One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4, Xbox One, PC), welches bei Spike Chunsoft entsteht. Sega ist hingegen der Publisher von SolSeraph (PS4, Switch, Xbox One, PC), hier entwickelt ACE Team in Chile. Schon bald freuen dürfen wir uns ebenfalls auf die Mighty Switch Force! Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC). Für Europa lokalisiert wird Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout (PS4, Switch, PC) für eine Veröffentlichung am 1. November 2019. Ebenfalls noch in diesem Jahr in den Westen schaffen wird es Fist of the North Star: Legends ReVIVE (Mobil), der Debüt-Trailer verschafft uns einen ersten Eindruck.

Für Retro-Fans folgt zudem mit THEC64 eine Neuauflage des Computer-Klassikers C64. Am 4. Juli wird What Remains of Edith Finch auch noch für Nintendo Switch veröffentlicht und ein Blick in die japanischen Verkaufscharts zeigt einen eher verhaltenen Start von Yo-kai Watch 4 (Switch). In den letzten Tagen sind bei uns außerdem einige neue Spiele auf dem Markt erschienen, dazu gehört Judgment (PS4) von den Yakuza-Machern. Ebenfalls die Fäuste fliegen lassen könnt ihr in Samurai Shodown (PS4, Xbox One), neben dem Launchtrailer könnt ihr euch zusätzlich den Eröffnungsfilm und die letzten Charaktervorstellungen ansehen. Weitere Launchtrailer wurden zu den Veröffentlichungen von The Sinking City (PS4, Xbox One, PC) (Link), Harry Potter: Wizards Unite (Mobil) (Link) und Another Eden: Die Katze jenseits von Zeit und Raum (Mobil) (Launchtrailer, weiteres Video) gezeigt.

Es folgen noch die weiteren Videos dieser Woche! Zur Veröffentlichung von Super Mario Maker 2 (Switch) stellte uns der Übersichtstrailer die Inhalte im Detail vor. Zum Final Fantasy VII Remake (PS4) wurde das „Play Arts Kai Cloud Strife & Hardy Daytona“-Set vorgestellt und Tifa wurde als nächste Kämpferin für Dissidia Final Fantasy NT (PS4, PC) angekündigt. Neben einem Vergleichsvideo zu The Alliance Alive HD Remastered (PS4, Xbox One, PC) wurde auch mit dem 11. Oktober der Konsolen-Termin für Europa genannt. Zu Persona 5 Royal (PS4) gibt es das nächste Charaktervideo, während aus Kill la Kill: IF (PS4, Switch, PC) gleich vier Kämpfer ihr Video erhielten (Link 1, Link 2). Einen neuen Gameplay-Trailer gibt es zu Utawarerumono: ZAN (PS4) und aus Japan erreichte uns ein weiteres Video zum Animefilm Ni no Kuni.

Aus Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Switch, Xbox One, PC) gibt es einen genaueren Blick auf neue Waffen und Angriffsmöglichkeiten. Eine Hörprobe aus dem Soundtrack könnt ihr euch zu Ys IX: Monstrum Nox (PS4) zu Gemüte führen. Noch in diesem Sommer geht es los mit Pokémon Masters (Mobil), wozu es aktuell viele neue Informationen gibt. Der Retro-Pixel-Shooter Blazing Chrome (PS4, Switch, Xbox One, PC) erwartet uns am 11. Juli und aus New Super Lucky’s Tale (Switch) wurden die Verbesserungen im Vergleich zur ursprünglichen Version des Spiels präsentiert. In Japan wird zusätzlich zur PS4-Version von Arc of Alchemist auch noch eine Switch-Version mit neuen Features veröffentlicht, mit Devil May Cry ist außerdem eine weitere Switch-Portierung mittlerweile erhältlich. Ein Einblick in die Entstehung von Super Neptunia RPG (PS4, Switch, PC) wurde uns ebenfalls gewährt und die Juli-Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus wurden vorgestellt.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES der letzten Tage. Mit Super Nepunia RPG (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) geht die Reihe neue Wege, denn das 2D-Spiel wurde von einem westlichen Studio entwickelt. Trotz einiger Macken tut der frische Wind gut. Viel Potential verschenkt wurde in Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht), einer Mischung aus Visual Novel und Puzzle. Die wiederholten Spieldurchläufe ziehen sich leider hin. Mit der Neuauflage The Last Remnant Remastered (zum Testbericht) für Nintendo Switch macht ihr hingegen zu einem guten Preis nichts falsch. Der nostalgische Charme dominiert, jedoch auch mit den Ecken und Kanten jener Zeit.

Direkt bei der E3 2019 konnten wir das Final Fantasy VII Remake (PS4) anspielen, wobei wir einen äußerst positiven ersten Eindruck mitnehmen konnten. Nach der E3 2019 waren wir dann bei Nintendo zu Gast, um die bei der Messe gezeigten Switch-Spiele selber auszuprobieren. Bisher lesen könnt ihr unsere Eindrücke zu Pokémon Schwert und Schild (Switch) (zum Bericht), Luigi’s Mansion 3 (Switch) (zum Bericht), Resident Evil 5 (Switch) (zum Bericht) und Hollow Knight: Silksong (Switch, PC) (zum Bericht), in den nächsten Tagen folgen dann noch viele weitere Anspielberichte bei uns. In die Beta-Phase von Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) (zum Bericht) haben wir uns ebenfalls gewagt, der Kälte getrotzt und können nun von den Neuerungen in der Erweiterung berichten.

Die aktuelle Sonntagsfrage nimmt den 3. Geburtstag von Pokémon GO (Mobil) zum Anlass, die momentane Spielerschaft auszuloten. Spielt ihr das Spiel noch?