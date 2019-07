Otome-Visual-Novel Star-Crossed Myth erscheint weltweit für Nintendo Switch in diesem Jahr

Bildmaterial: Star-Crossed Myth: The Department of Wishes/ Star-Crossed Myth: The Department of Punishments, Voltage

Entwickler Voltage bestätigte, dass noch dieses Jahr die Otome-Visual-Novel Star-Crossed Myth auf Nintendo Switch veröffentlicht wird. Sie wird unter den Namen Star-Crossed Myth: The Department of Wishes und Star-Crossed Myth: The Department of Punishments im Nintendo eShop nur als Downloadtitel erhältlich sein. Weitere Details, wie zum Beispiel über den Preis der Spiele, wurden noch nicht bekanntgegeben, abgesehen von den verfügbaren Sprachen Englisch und Japanisch.

Ursprünglich erschien das Spiel bereits 2014 auf iOS und Android unter dem Namen Star-Crossed Myth. Für die Veröffentlichung auf Nintendos Heimkonsole entschied man sich dazu, zwei Spiele zu herauszugeben. Diese unterscheiden sich unter anderem in den Charakteren, die man kennenlernen kann. Dazu eine übersetzte Beschreibung der beiden Titel von der offiziellen Seite:

Star-Crossed Myth – The Department of Wishes –

Die Geschichte von den beängstigend schönen Götter der Sterne… Die Lichter von Tokyo bedecken die Sterne. Eines Nachts bemerkst du jedoch einen funkelnden Stern und die wunderschönen Götter der Sterne erscheinen. „Wir haben nach dir gesucht.“ Deine Wünsche wurden erfüllt und du kannst eine tiefgründige Liebesgeschichte erleben. Entdecke ihre himmlische Schönheit… Dieses Spiel beinhaltet die Charaktere Leon, Karno, Huedhaut, Teorus, Aigonorus und Tauxolouve!

Star-Crossed Myth – The Department of Punishments –

Deine Tage sind traumlos und banal bis du eines Nacht einen Stern am Himmel funkeln siehst. Plötzlich erscheinen die schönen Götter der Sterne vor dir. Ihr Ziel? Ihre Sünden auszulöschen. Diese exquisite, herzzerreißende wahre Liebe… alles begann mit einer Sünde. Dieses Spiel beinhaltet die Charaktere Zyglavis, Scorpio, Krioff, Partheno, Dui und Ichthys!

Trailer zu den Switch-Spielen

via Gematsu