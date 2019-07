Ni No Kuni 3: Level-5 Präsident Akihiro Hino bestätigt dritten Teil der beliebten JRPG-Reihe

By

Wie der Präsident des japanischen Studios Level-5 Akihiro Hino nun in einem Gespräch mit dem japanischen Magazin Nikkei verriet, wird bereits an einem dritten Teil der weltweit äußerst beliebten und erfolgreichen Ni No Kuni-Reihe gearbeitet.

Hino gab lediglich bekannt, dass das Spiel irgendwann nach dem kommenden Ni-No-Kuni-Kinofilm erscheinen soll. Der Kinofilm zum beliebten Franchise startet am 23. August 2019 in den japanischen Kinos. Ob und wann der Film in westlichen Kinos zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Am 20. September 2019 erscheint das Remaster von Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin für PlayStation 4 und PCs. Für Nintendo Switch wird eine Portierung* des Serienerstlings veröffentlicht.

Akihiro Hino bestätigte außerdem eine Ni No Kuni-App, wobei hier noch unklar ist, ob es sich um ein Mobile-Spiel oder etwas anderes wie zum Beispiel eine Art Companion-App für das Spiel handelt.

Ein Trailer zu kommenden Kinofilm

