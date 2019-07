Metal Wolf Chaos XD erscheint am 6. August weltweit

Bildmaterial: Metal Wolf Chaos XD, FromSoftware / Devolver Digital

Eigentlich sollte Metal Wolf Chaos XD schon 2018 im Westen erscheinen, doch es wurde auf dieses Jahr verschoben. Nun steht die Veröffentlichung kurz bevor, wie es aussieht. Das jedenfalls lässt uns das Listing im Microsoft-Store vermuten. Eine Bestätigung seitens Publisher Devolver Digital steht noch aus.

Metal Wolf Chaos erschien ursprünglich 2004 exklusiv in Japan für Xbox 360 und wurde von FromSoftware entwickelt. Lokalisiert wurde es bisher nie. Der Mech-Opus kommt in einer modernisierten Remaster-Version als Metal Wolf Chaos XD nun also erstmals auch im Westen an. Das Remaster wird für PlayStation 4, Xbox One und PCs veröffentlicht.

Und ja, die Domain mechamericagreatagain.com führt direkt zur offiziellen Website des Spiels.