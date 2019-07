Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition für Nintendo Switch und PCs angekündigt

Bildmaterial: Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory, Bandai Namco / Media.Vision

Bandai Namco hat im Rahmen der Anime Expo 2019 eine Veröffentlichung von Digimon Story: Cyber Sleuth und Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory für Nintendo Switch und PCs angekündigt. Als Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition erscheint das Digimon-Abenteuer für beide Plattformen.

Digimon Story: Cyber Sleuth war ursprünglich in Japan ein PS-Vita-exklusiver Titel. Weltweit erschien das Spiel 2016 für PS Vita und PS4. Hacker’s Memory basiert, der Titel des Spiels lässt das erahnen, im großen Maße auf Digimon Story: Cyber Sleuth. Hacker’s Memory beleuchtet die Story sozusagen aus einem anderen Blickwinkel und mit anderen Protagonisten.

Es gibt natürlich ein neues Szenario und neue Quests, die vom Umfang her etwa dem Vorgänger gleichkommen. Allerdings spielt Hacker’s Memory in der gleichen Welt, ihr bereist daher auch die gleichen Maps wie in Cyber Sleuth. Zusätzlich dazu gibt es aber auch etwa 30 neue Maps.

Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory

Tumult herrscht, nachdem die Grenze zwischen realer und digitaler Dimension zerbrach – und die Hudie-Hacker wussten davon! Haben sie etwas damit zu tun? Hier kommen Yuuko Kamishiro und Kyoko Kuremi ins Spiel. Yuuko ist die Tochter von Satoru Kamishiro, dem früheren Präsidenten von EDENs Kamishiro Enterprise, der vermutlich Selbstmord beging. Seitdem ist Rie Kishibe ihr Vormund. Allerdings verdächtigt sie ihn, etwas mit dem Tod ihres Vaters und den jüngsten Ereignissen zu tun zu haben. Um den abtrünnigen Hackern auf die Schliche zu kommen, schloss sie sich der Hacker-Gruppe Hudie an. Nicht weniger mysteriös ist Kyoko, eine Privatdetektivin spezialisiert auf Fälle im Cyber-Space, die überraschenderweise immer als Erste am Ort des Geschehens ist… Die Wahrheit hinter all diesen Verstrickungen wird durch die „Hacker’s Memory“ aufgedeckt. Diese „Hacker’s Memory“ können in der Story und in Nebenquests gefunden werden. Sie enthalten wertvolle Informationen über Charaktere und wichtige Daten zu den Vorkommnissen.

Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition erscheint am 18. Oktober in Europa.

Der Ankündigungstrailer