Atelier Ryza: Einzelhändler Sofmap zeigt erstes Gameplay

Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust

Der erste Gameplay-Trailer zu Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ist online aufgetaucht. Dieser wurde vom Akiba-Sofmap-Twitter-Account veröffentlicht, ehe er wieder entfernt wurde. Akiba Sofmap ist ein Einzelhändler für Elektronik in Japan, das Video wird in den Geschäften gezeigt, um die Vorbestellungen anzukurbeln.

Doch für die Veröffentlichung des Trailers war es ein wenig zu früh, wie der gelöschte Tweet zeigt. Bei YouTube ist das Video dennoch gelandet. Weiteres Gameplay darf dann am 9. Juli erwartet werden, diesmal ganz offiziell. Für diesen Tag hat Koei Tecmo einen Livestream angekündigt, der „erstes Gameplay“ zeigen soll.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout wird auf Nintendo Switch und PlayStation 4 am 26. September in Japan erscheinen. In Nordamerika und Europa wird das Spiel ebenfalls auf Switch und PS4 erhältlich sein, jedoch zusätzlich auch auf Steam. Dafür muss Nordamerika sich bis zum 29. Oktober gedulden und Europa bis zum 1. November.

via Gematsu