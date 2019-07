Angespielt! New Super Lucky’s Tale

Bildmaterial: New Super Lucky’s Tale, Playful Studios

Am 25. Juni lud uns Nintendo zu sich nach Frankfurt zum alljährlichen Post-E3-Event ein. Neben ein paar größeren Spielen wie Pokémon, Luigi’s Mansion 3 und Zelda gab es auch kleinere Titel. Zu denen gehörte unter anderem New Super Lucky’s Tale. Xbox-One- und PC-Spieler kennen den Titel bereits (ohne das “New”). Mit einigen Neuerungen erscheint das Spiel im Herbst 2019 für Nintendo Switch.

Ein fuchsiges Abenteuer

New Super Lucky’s Tale ist ein 3D-Jump-’n‘-Run à la Super Mario, nur wesentlich kinderfreundlicher und noch verspielter. So wirkte zumindest die Demo auf dem Event. Ihr seid Lucky, ein Fuchs, der verschiedene kleine Hindernisse überwinden muss, um über sich hinauszuwachsen. Dabei bewegt er sich erstmals auf zwei Beinen voran und nicht mehr auf allen vieren.

In der Demo befand ich mich auf einer Grasebene mit ruinenähnlichen Gebäuden um mich herum. Alles in einem comichaften Look, der irgendwie niedlich aussah, dennoch etwas zu viel des Guten für mich war. Die grafische Aufbereitung richtet sich eben an eine andere Zielgruppe, zu der ich nicht gehöre. Nichtsdestotrotz versprüht das Design einen individuellen Charme, der gut zu Lucky als Charakter passt.

Vorsicht Fuchs!

Nach den ersten Schritten und anfänglichen Erklärungen aus einem spielerischen Tutorial ging es auf die Suche nach drei Steinköpfen, die einen großen Golem mittels Glockenschlag wecken sollten. Das war zumindest mein Hauptziel. Durch Nebenaufgaben konnte ich noch ein wenig Zeit herausholen. Dazu zählte die Suche nach fünf Buchstaben (L, U, C, K und Y), das Sammeln von Münzen sowie das Entdecken eines geheimen Raumes mit einem kurzen Bosskampf. Lucky mag zwar niedlich aussehen, kann mit seinem Fuchsschwanz jedoch gut austeilen.

Des Weiteren kann er sich durch die Erde buddeln, um zum Beispiel an vergrabene Münzen zu kommen. Die Fähigkeit lässt sich ebenfalls gut zum Ausweichen von gegnerischen Angriffen benutzen. Natürlich funktioniert dies nur bei einer Ebene mit Erde. Dabei steuert sich Lucky sehr gut und machte keinerlei Probleme. Nur die Kamera wollte nicht ganz so wie ich – erst nach ein wenig Übung. Zudem wirkte New Super Lucky’s Tale im Gegensatz zu einem Super Mario Odyssey ein wenig gemächlicher und nicht ganz so hektisch.

Glücksfuchs Lucky

New Super Lucky’s Tale hat ganz deutlich eine jüngere Zielgruppe. Zwar machte mir das anfängliche Level Spaß, dennoch merkte ich schnell, dass es nicht auf Dauer so sein wird. Man muss es mögen, alles in einem Level zu sammeln, ohne es als Zeitverschwendung zu sehen. Wer sich mit solchen „Fleißaufgaben“ gerne anfreundet, der darf sich sicherlich über ein freundliches, knuddeliges und charmantes Abenteuer freuen. Ob das Spiel viel Tiefe bietet, ist die andere Frage.