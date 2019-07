Erster Trailer zu Raiden V: Director’s Cut für Switch

Bildmaterial: Raiden V: Director’s Cut, UFO Interactive / Moss

Am 25. Juli 2019 wird Raiden V: Director’s Cut weltweit auch für Nintendo Switch erscheinen. Entwickler Moss hat dazu nun einen ersten Trailer veröffentlicht. Raiden V erschien einst exklusiv für Xbox One und später in der „Director’s Cut“-Edition auch für PS4 und PCs. Die „neuen“ Spielelemente aus dieser Version sind natürlich auch in der Switch-Version enthalten. Dazu zählen ein lokaler Zweispieler-Koop-Modus und neue Missionen. Drei neue Schiffe wird es ebenso geben.

Für Nordamerika kündigte UFO Interactive eine Handelsversion an, allerdings ist nach der Erstauslieferung Schluss. Diese Fassung enthält zusätzlich ein Mini-Artbook und eine Soundtrack-CD. Wie groß die Auslieferungsmenge ist, ist nicht bekannt. Raiden- und Retail-Fans sollten also vorbereitet sein.