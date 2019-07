Launchtrailer zu Sea of Solitude: Erkundet die Einsamkeit

Bildmaterial: Sea of Solitude, Electronic Arts / Jo-Mei

Das Story-basierte Adventure Sea of Solitude vom deutschen Entwicklerstudio Jo-Mei Games ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Origin erhältlich. Im Spiel habt ihr die Gelegenheit, den Kern eurer Einsamkeit zu erforschen. Sea of Solitude ist Teil von Electronic Arts‘ Indie-Programm EA Originals.

Sea of Solitude entführt seine Spieler auf eine sehr persönliche Reise, um die innere Einsamkeit einer jungen Frau zu überwinden. Sie steuern Kay durch eine überschwemmte Stadt und müssen ihr in einer bewegenden Erzählung von Dunkelheit und Licht helfen, unter die Oberfläche der Dinge und darüber hinaus zu blicken. Während sich der Wasserstand entsprechend Kays Gemütszustand stetig ändert, begegnet sie fantastischen Kreaturen und Monstern mit eigenen Geschichten. Um die Welt von düsteren Erinnerungen zu befreien, muss sie sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen.

„Bei Sea of Solitude geht es um den Kern unserer Einsamkeit. Wir wollen Spieler auf einer emotionalen Ebene erreichen – mit einem Spiel, das unsere eigene Realität widerspiegelt. Es ist bei weitem mein künstlerisch anspruchsvollstes und persönlichstes Projekt, das ich in einer sehr emotionalen Zeit meines Lebens geschrieben habe“, erzählt Cornelia Geppert, CEO von Jo-Mei Games.

Sea of Solitude erscheint ausschließlich digital zu einem Preis von 19,99 Euro.