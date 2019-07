Free-to-play-MMO Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 für den Westen angekündigt

By

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Bandai Namco

Das Free-to-play-MMO Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 startet noch 2019 im Westen für die PlayStation 4 durch. Dies wurde auf der Anime Expo 2019 durch Bandai Namco während der „Play Anime“-Vorstellung verkündet.

Der Titel verfügt bereits in der japanischen Version über englische Texte. In diesem Ableger fechtet ihr Online-Teamkämpfe im 6-vs-6-Modus aus. Nicht nur zu Land, sondern auch im Weltall! Neben Infanterie könnt ihr dabei auch auf Piloten zurückgreifen, die Bomben in feindlichen Basen platzieren oder euch Unterstützungsfeuer bieten können.

Gesammelte DP investiert ihr in eure Gundams, um diese anzupassen und weiterzuentwickeln. In einer Lotterie könnt ihr mit DP neue Gundams freischalten. Neue Gundams, Level und Kostüme werden über die Zeit hinweg hinzugefügt, dazu gibt es regelmäßige Events.

Nachfolgend seht ihr den neuesten Trailer von Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2.

via Gematsu