Code: Realize ~Future Blessings~ erscheint 2020 auch im Westen für Nintendo Switch

Auf der Anime Expo 2019 kündigte Publisher Aksys Games die Veröffentlichung von Code: Realize ~Future Blessings~ für Nintendo Switch im Jahr 2020 in Europa und Nordamerika an. Der Titel erschien bereits im November 2016 auf PS Vita in Japan, ehe er im März 2018 weltweit erhältlich war. Ebenfalls im März 2018 war das Spiel über die Code: Realize ~Bouquet of Rainbows~ Collection weltweit zu haben, die im August 2017 bereits in Japan erschienen war. Zusätzlich erschien die besagte Collection im Oktober 2018 in Japan auch für Nintendo Switch.

Es folgt eine übersetzte Übersicht zum Spiel von Aksys Games selbst.

Mysterien und Verehrer

Die Geschichte von Code: Realize ~Future Blessings~ beginnt mit dem Hauptcharakter Cardia, welche isoliert und alleine in einer Villa im Randbezirk von einer Steampunk-Version Londons lebt. Als ein Opfer des mysteriösen Leidens, welches ihr Blut zu einem ansteckenden Gift macht, wird Cardia als Monster abgestempelt und gemieden.

Durch eine Reihe von Geschehnissen, welche sowohl bedeutend als auch unwichtig erscheinen, wird Cardia von der königlichen Garde verfolgt und vom Gentleman-Dieb Arsène Lupin entführt. Ihnen schließt sich außerdem eine Reihe von anderen gut aussehenden Persönlichkeiten aus der westlichen Literatur an. Mit ihren neuen Freunden (und Verehrern) macht sich Cardia nun auf in die Welt, um die Geheimnisse ihrer eigenen Existenz aufzuklären.

Schlüssel-Features

Die Romanze(n) geht weiter: Vertiefe deine Beziehungen mit den charmanten, aus der Literatur stammenden Figuren des ersten Spieles. Entscheide dich dafür, die Beziehung mit deinem ersten Verehrer zu vertiefen oder entdecke neue, aufregende Beziehungen mit den Gentlemen, die du das erste Mal nicht beachtet hast.

Erlebe neue Szenarien, die sowohl nach der Hauptgeschichte spielen als auch vertiefte Blicke in die Geschehnisse erlauben, die in den Schatten von Cardias vorherigen Abenteuern lauerten. Neue Männer in deinem Leben: Zusätzlich zu den Fan- (und Cardia-)Lieblingen Arsène Lupin, Abraham Van Helsing, Victor Frankenstein, Impey Barbicane und Count Saint-Germain, können die Spieler die Neulinge Herlock Sholmès und Finis in völlig frischen Szenarien kennenlernen.

Erlebe neue Szenarien, die sowohl nach der Hauptgeschichte spielen als auch vertiefte Blicke in die Geschehnisse erlauben, die in den Schatten von Cardias vorherigen Abenteuern lauerten. Neue Männer in deinem Leben: Zusätzlich zu den Fan- (und Cardia-)Lieblingen Arsène Lupin, Abraham Van Helsing, Victor Frankenstein, Impey Barbicane und Count Saint-Germain, können die Spieler die Neulinge Herlock Sholmès und Finis in völlig frischen Szenarien kennenlernen.

Das Beste von zwei Welten: Genieße eine Welt aus fantastischem Artwort und unvergesslichen Charakteren in dieser Mischung aus klassischer Literatur und Steampunk, welche euch von den Machern der schönsten Visual Novels/Romance Simulations gebracht wird.

via Gematsu