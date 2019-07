Die Neuerscheinungen im Juli 2019

By

Der Sommermonat Juli bietet naturgemäß eine etwas kürzere Liste der Neuerscheinungen. Wir liefern sie euch natürlich trotzdem! Denn aus Japan gibt es den ein oder anderen interessanten Titel. Der Monat beginnt mit der neuen Final-Fantasy-XIV-Erweiterung Shadowbringers.

Mit A.O.T. 2: Final Battle liefert Koei Tecmo wenig später die neuen Inhalte basierend auf der dritten Staffel des Anime nach. Dragon Quest Builders 2 ist genauso wie Fire Emblem: Three Houses wohl eines der Highlights in diesem Monat.

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen im Juli 2019

