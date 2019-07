Harvest Moon: Friends of Mineral Town – Erster Trailer zum Switch-Remake veröffentlicht

Bildmaterial: Story of Seasons: Reunion in Mineral Town, Marvelous



Marvelous hat einen ersten Trailer und neue Screenshots zum Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town und Harvest Moon: More Friends of Mineral Town veröffentlicht.

Gleichzeitig bekommt das Remake auch einen offiziellen Namen, nämlich Story of Seasons: Reunion in Mineral Town. Durch die Trennung von Publisher Natsume darf Marvelous den „Harvest Moon“-Namen für seine eigenen Spiele nicht mehr benutzen, weswegen Marvelous die Reihe „Bokujō Monogatari“ seit 2014 unter dem Titel „Story of Seasons“ veröffentlicht.

Story of Seasons: Reunion in Mineral Town spielt in Mineral Town, wo viele verschiedene, einzigartige Personen leben. Um die Wirtschaft der Farm wieder anzukurbeln, die du in deiner Kindheit besucht hast, beginnst du ein Farmleben voller Ungezwungenheit. Pflanze Gemüse und Getreide, kümmere dich um Tiere, verliebe dich und heirate einen der Stadtbewohner und genieße dein Leben in vollen Zügen in diesem herzerwärmenden Simulationsspiel.

Story of Seasons: Reunion in Mineral Town erscheint in Japan am 17. Oktober für Nintendo Switch. Inzwischen hat Marvelous bestätigt, dass das Remake auch in Nordamerika und Europa erscheinen wird. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Der erste Trailer

via Gematsu