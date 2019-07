Yo-kai Watch 4 für Nintendo Switch erscheint im Westen

Bildmaterial: Yo-kai Watch 4, Level-5

Im Rahmen der an diesem Wochenende stattfindenden Anime Expo 2019 hat Level-5 die Veröffentlichung von Yo-kai Watch 4: We’re Looking Up at the Same Sky im Westen bestätigt. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Der Untertitel spielt auf die unterschiedlichen Dimensionen des Spiels an. Ob er im Westen gleichlautend sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Neues Feature: Yo-ki

Die vor allem in Japan erfolgreiche Yo-kai-Watch-Reihe geht nun mittlerweile in die vierte Runde und führt das altbewährte Spielprinzip gekonnt fort, führt dabei aber dennoch ein neues und nicht unbedeutendes Feature ein: das Yo-ki. Ein neues Kampfsystem, das nun auch Menschen in den Kampf mit den Yo-kai einbindet. Diese kämpfen mit Hilfe der sogenannten Yo-kai Watch und werden daher „Watcher“ genannt.

Nachfolgend ein älteres Gameplay-Video zum Spiel.

via Gematsu