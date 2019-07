Utawarerumono: Lost Flag erscheint noch in diesem Jahr in Japan für Smartphones

By

Bildermaterial: Utawarerumono: Lost Flag, Aquaplus / Famitsu



Beim kürzlich neu enthüllten Utawarerumono-RPG handelt es sich um Utawarerumono: Lost Flag. Der Titel wird für iOS- und Android-Geräte entwickelt und soll noch in diesem Jahr in Japan veröffentlicht werden. Auf der offiziellen Webseite können sich Interessierte bereits vorab für das Spiel registrieren lassen und je nach Anzahl Boni freischalten. Utawarerumono: Lost Flag wird free-to-play sein und itembasierte Mikrotransaktionen anbieten.

Neben den bereits enthüllten Charakteren Akuta and Minagi kommen auch viele bekannte Charaktere aus der Reihe vor wie Kuon (gesprochen von Risa Taneda), Rulutieh (gesprochen von Ai Kakuma), Benawi (gesprochen von Daisuke Namikawa) und Eruruu (gesprochen von Ryouka Yuzuki). Die japanische Famitsu zeigt zudem den neuen Charakter Suzuri (gesprochen von Yuu Ayase). Sie führt Kremationen durch und trägt ein Trauerkleid.

Die Famitsu veröffentlichte auch ein Interview mit Naoya Shimokawa, dem Präsidenten des Entwicklerstudios Aquaplus. Es folgen daraus die wichtigsten Details.

Warum für Smartphones?

Das Thema von Utawarerumono: Lost Flag werden „die Dinge, die die Charaktere verloren haben“ sein. Die Plattformwahl begründet er damit, dass man möglichst viele Spieler erreichen wolle, man habe auch viele Anfragen dafür erhalten. Man sieht Smartphones als gute Plattform, auch um in Zukunft wieder auf Konsolen zurückkehren zu können.

Konkret sei auch ein neuer Konsolen-Ableger in Entwicklung. Im neuen Smartphone-Ableger kann man jedoch zunächst neue Regionen für die Serie besuchen und obwohl das Setting vertraut ist, wird etwas seltsam erscheinen. Akuta soll für die Reihe ein völlig anderer Protagonist sein.

Geschichte

Wir befinden uns in einer an Japan angelehnten Welt, in welcher Halb-Menschen mit tierähnlichen Ohren und Schwänzen leben.

Als er es realisierte, befand er sich in Dunkelheit, ohne zu wissen wo oben und unten ist. Wie lange war er hier? Und wie lange noch? Als seine Stimme niemanden zu erreichen vermochte und auch sein restliches Bewusstsein zu schwinden begann, fiel ein Lichtstahl ins Dunkel. Jemand rief nach ihm.

Geleitet durch die Stimme, griff er verzweifelt nach dem Licht, nur um einen unbekannten Sternenhimmel zu sehen. Und in seinen Armen war ein Mädchen mit roten Augen und zwei Hörnern. Sie blutete und befand sich zwischen Leben und Tod.

Sie fragte ihn: „Eine schwarze Maske? Bist du… mein…“

Eine Rebellion begann, mit einer Prinzessin gebunden durch Blut und einem Mann, der seinen Namen vergessen hatte.

TV-Spot

via Gematsu (1), (2)