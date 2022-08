Das war… Kalenderwoche 34/2022

Heute blicken wir natürlich auf die Gamescom-Woche zurück. Endlich wieder eine Publikumsmesse! Aber auch aktuelle Themen wie die PS5-Preiserhöhung oder die Rückkehr japanischer Klassiker sorgten für Aufsehen. Auch zwei neue Reviews sowie erste Gamescom-Berichte haben wir für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Gamescom 2022 ging heute nach viel Programm zu Ende. Auch die Gamescom-Awards sind verteilt. In der alphabetischen Zusammenfassung der Messe findet ihr zudem auch spannende Videos aus Japan.

Für einigen Ärger gesorgt hat Sony mit der Preiserhöhung von PlayStation 5. Die Preisempfehlung steigt in Europa um 50 Euro. In den USA ändert sich am Preis vorerst nichts. Das ist natürlich ein Vorteil für Xbox, aber auf die Verkaufszahlen sollte sich das nicht auswirken, so eine erste Analyse.

Speziell erwähnenswert ist auch noch eine kommende Kickstarter-Kampagne aus Japan. Mit Penny Blood und Armed Fantasia: To the End of the Wilderness sind – bei erfolgreicher Finanzierung – zwei spirituelle Nachfolger auf dem Weg. Diese lehnen sich an Shadow Hearts und Wild Arms an.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Ohne zusätzliche Kosten kommt das Gacha-Spiel Super Bullet Break (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) aus. Das Sammeln, die taktischen Kämpfe, das Rogue-like-Gameplay und die sympathischen Gespräche bilden eine süchtig machende Mischung. Nur für eingefleischte Fans empfehlenswert ist Mega Man Battle & Fighters (Switch) (zum Testbericht). Die dicke Retro-Brille ist hier nötig.

Bei der Gamescom 2022 konnten wir einige Spiele vor Ort anspielen. Drei Anspielberichte konntet ihr bereits lesen. Dabei haben wir uns Potion Permit (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht), Cassette Beasts (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht) und Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht) angesehen.