The Last of Us Part I: Sony zeigt den emotionalen Launchtrailer zum Remake

Ob The Last of Us Part I jetzt Sinn ergibt oder nicht, darüber wurde vortrefflich gestritten. Wir meinen: ja. Aber so oder so, es erscheint am 2. September, daran führt kein Weg vorbei.

Sony veröffentlichte deshalb jetzt überpünktlich den Launchtrailer zum Vollpreis-Remake. Neben vielen grafischen Updates hat sich auch spielerisch einiges getan.

Gegner sind schlauer geworden, Gefährten aber zum Glück auch. Eine Technologie namens „Matched Movement“ sucht sich aus, welche Animationen des Charakters am besten zum derzeitigen Weg, Geschwindigkeit und Hindernissen passt. Unter diesen Verbesserungen versteht man auch Gameplay-Modernisierung.

Darüber hinaus werden neue Spielmodi wie ein Permadeath-Modus und ein Speedrun-Modus eingeführt. Es gibt zahlreiche neue, freischaltbare Outfits. Einen Model-Viewer-Modus zum Genießen der Charaktermodelle und viele neue Accessibility-Features. Darunter Audio-Description!

In The Last of Us Part I begleiten Spieler den vom Schicksal gehärteten Joel und die toughe Teenagerin Ellie auf eine gnadenlose Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und von Bürgerkrieg zerrütteten USA. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer gefährlichen Pilzkrankheit macht sich das ungewöhnliche Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, die die Bevölkerung in geistlose Kannibalen verwandeln.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog