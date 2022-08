Zurück auf die Insel: Return to Monkey Island erscheint schon im September

Bei der Opening Night Live haben Terrible Toybox, Lucasfilm Games und Devolver Digital einen konkreten Veröffentlichungstermin zu Return to Monkey Island enthüllt. Schon sehr bald geht es wieder auf die Insel, nämlich bereits am 19. September 2022. Dann erscheint Return to Monkey Island für Nintendo Switch und PCs.

Die verworrene Geschichte von Monkey Islands berühmtestem Geheimnis führt Guybrush Threepwood – unerschrockener Held, Lederjackenverkäufer und mächtiger Pirat – zu einem neuen Abenteuer in der Karibik – fest entschlossen, das schwer fassbare Geheimnis ein für alle Mal zu lüften. Doch die Reise zurück zu Mêlée Island wäre nicht komplett ohne alte Freunde (und Feinde) – aber während Guybrush und der böse LeChuck auf hoher See erneut aufeinandertreffen werden, scheint eine neue Crew von Piratenanführern diese Party unbedingt verderben zu wollen.

Die Switch-Version war erst nachträglich angekündigt worden. Doch wer hoffte, dass bei der Gamescom noch die ein oder andere Plattform dazukommt, sah sich zunächst enttäuscht. Zu einer Handelsversion ist derzeit auch nichts bekannt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Return to Monkey Island, Devolver Digital, Terrible Toybox