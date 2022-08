Nach 350 Jahren Kyroschlaf: The Last Oricru lädt im Oktober nach Wardenia ein

Prime Matter hat mitgeteilt, dass The Last Oricru am 13. Oktober 2022 ausschließlich digital für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Dazu gibt es einen neuen Trailer und ein Entwicklertagebuch.

Entwickelt wird The Last Oricru von GoldKnights in Prag, es ist der Debüt-Titel des Studios. Das Action-RPG führt euch in die mittelalterlich geprägte Sci-Fi-Welt von Wardenia. Dort schlüpft ihr in die Rolle von Silver, der auf diesem Planeten vor etlichen Jahren Schiffbruch erlitten hat.

Genau genommen vor 350 Jahren, denn Kryoschlaf kann sehr lange dauern. Ob ihm seine sarkastische und etwas zynische Art hilft, wird sich zeigen. Der Planet empfängt ihn jedenfalls nicht gerade mit offenen Armen.

The Last Oricru ist sowohl als EinzelspielerInnen- als auch als Koop-Erlebnis konzipiert. Den Koop-Modus könnt ihr dabei sowohl online, als auch mit einem Splitscreen-Modus absolvieren.

Der neue Trailer:

Das Entwicklertagebuch:

