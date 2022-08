Lügen macht menschlich: Lies of P meldet sich mit einem düsteren Trailer zurück

Bei der Opening Night Live meldete sich das von vielen mit Spannung erwartete Lies of P wie angekündigt zurück. Der koreanische Publisher Neowiz präsentierte einen neuen Trailer zum Action-RPG.

In Köln steht das Spiel am Neowiz-Stand in Halle 9, C-049 zum Anspielen bereit. Darüber hinaus gab man bekannt, dass das Spiel am ersten Tag im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen wird. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.

Lies of P erscheint für PCs, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio