Armed Fantasia: Schöpfer der Wild-Arms-Reihe kündigt spirituellen Nachfolger an

Die Macher der beliebten (aber schon lange nicht mehr bedienten) Serien Wild Arms und Shadow Hearts haben sich zusammengetan, um mit einem „Double“ Kickstarter spirituelle Nachfolger finanzieren zu können. Dahinter stehen Wild Bunch Productions, eine Firma mit Kernmitgliedern ehemaliger Wild-Arms-Spiele und Yukikaze, eine Firma, gegründet von den Machern von Shadow Hearts.

Die „Double Kickstarter“-Kampagne soll 750.000 US-Dollar einfahren und beginnt am 29. August 2022. Davon soll dann Penny Blood entwickelt werden, ein spiritueller Nachfolger der Shadow-Hearts-Reihe. Ebenso wie Armed Fantasia, ein spiritueller Nachfolger zur Wild-Arms-Serie.

An Armed Fantasia sind die wichtigsten Mitarbeiter der Wild-Arms-Serie beteiligt, darunter Schöpfer Akifumi Kaneko, Charakter-Designer Tomomi Sasaki und die Komponisten Michiko Naruke und Noriyasu Uematsu.

Armed Fantasia erzählt eine dramatische Geschichte in einer Welt, die auf die Zerstörung zusteuert. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle einer Gruppe von Pathfindern und begeben sich mit den ARMs auf eine gefährliche Reise durch eine weitläufige Westerpunk-Wildnis.

In einem entlegenen Winkel dieser Welt liegt das Land Londenium, wo ein junger Mann namens Ingram seinen Großvater verliert; das letzte Band, das ihn an seine Heimatstadt bindet. Ohne einen anderen Grund zu bleiben und in der Hoffnung, seinen Freund aus Kindertagen wiederzufinden, bricht Ingram zu einem neuen Abenteuer als Pathfinder auf, eine Gruppe von Abenteurern, die die mächtigen ARM-Waffen (Aether Reaction Maximizer) einsetzen, um Anomalien zu beseitigen, die das Land verwüsten.