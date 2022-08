Das Metroidvania Ghost Song führt euch im November auf den öden Mond Lorian

Humble Games und Entwickler Old Moon werden am 3. November das Metroidvania Ghost Song für alle aktuellen Plattformen veröffentlichen. Das Spiel geht darüber hinaus auch im Xbox Game Pass an den Start.

Auf dem öden Mond Lorian erwacht eine Nekrorüstung aus ihrem Schlummer. Begib dich in diesem atmosphärischen 2D-Abenteuer auf eine Selbstfindungsreise voller uralter Rätsel und kosmischer Schrecken. Erkunde Höhlen und erlerne Fähigkeiten, um die Geheimnisse dieser außerirdischen Welt zu enthüllen.

Eine wunderschöne 2D-Welt im Metroidvania-Stil wird euch versprochen, gespickt mit Geheimkammern und unterlegt mit einer fesselnden Story. Voll vertonte Charaktere füllen die Welt mit Leben. Es gibt dabei deutsche Untertitel.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Ghost Song, Humble Games, Old Moon