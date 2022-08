Sonntagsfrage: Eure Highlights und euer Fazit zur Gamescom 2022 / Opening Night Live?

Nach zwei Jahren in rein digitaler Form kehrte die Gamescom dieses Jahr wieder in Präsenz zurück. Dennoch hatte es die Messe nicht leicht. Einige große Publisher kündigten bereist im Vorfeld an, dass sie keinen Stand auf dem Messegelände haben werden. Des Weiteren beschränkte die Gamescom die Ticketverkäufe, damit die Hallen nicht komplett überfüllt sind. Doch obwohl die Preise ordentlich nach oben gingen, waren die Hallen gut gefüllt und der Samstag komplett ausverkauft. Somit war einiges los.

Des Weiteren war einiges auf der Opening Night Live los. Geoff Keighley kündigte wieder ein Spiel nach dem anderen an, präsentierte neue Trailer und sagte seinem Freund Hideo Kojima Hallo. Rund um eine ganz solide Show, oder etwa nicht? Es kam in der zweistündigen Show zumindest einige Ankündigungen zusammen. Daher stellen wir euch am heutigen Sonntag die Frage, was eure Highlight daraus waren. Zudem möchten wir ein allgemeines Fazit von euch wissen, wie ihr die Gamescom 2022 fandet (in Form von Schulnoten)?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 21. August