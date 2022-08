Afterimage: Das bei Kickstarter finanzierte Metroidvania hat nun einen Publisher

Das handgezeichnete Metroidvania Afterimage war im April bei Kickstarter äußerst erfolgreich. Schon 40 Stunden nach dem Start der Kampagne konnten die Entwickler Aurogon Shanghai stolz verkünden, dass das Finanzierungsziel erreicht wurde. Nach Ende der Kampagne blickte man auf eine Finanzierung von 600 % zurück und bedankte sich bei über 2.500 UnterstützerInnen.

Inzwischen hat man mit Modus Games auch einen erfahrenen Publisher gefunden. Deswegen gibt es nun zur Gamescom 2022 auch nochmals einen Ankündigungs-Trailer. Jetzt kann man sich an die Arbeit machen, denn schon im Winter ist die Veröffentlichung auf PCs und Konsolen geplant.

Seine Inspirationen zieht Afterimage nach Entwicklerangaben von Klassikern wie Castlevania: Symphony of the Night und modernen Metroidvanias wie Ori and the Blind Forest. Handgezeichnete Hintergründe soll es geben, die ihr über etwa 30 Stunden erkundet. Deutsche Untertitel sind geplant und auf dem Steam Deck läuft das Spiel auch schon.

Ihr begebt euch als das Mädchen Renee auf eine Reise nach euren Erinnerungen. Es werden riesige, miteinander verbundene Gebiete versprochen, komplexe Plattform-Rätsel und amüsante Charaktere, die euch helfen – oder auch nicht.

Auf deiner Reise begegnest du fantastischen Kreaturen: riesigen Bestien, die im Feuer umherwandern, und Geistern, die in den Tiefen komplizierter Labyrinthe lauern… Erfahre mehr über deine neuen Freunde, lerne ihre Vergangenheit kennen und die Pläne, die sie verfolgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Afterimage, Modus Games, Wangyuan Shengtang, Aurogon Shanghai