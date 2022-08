Gungrave G.O.R.E erscheint im November und Ikumi Nakamura ist beteiligt

Prime Matter und das südkoreanische Studio Iggymob haben Gungrave G.O.R.E im Rahmen der Gamescom einen konkreten Termin verpasst und dabei natürlich auch einen neuen Trailer veröffentlicht. Am 22. November erscheint das Third-Person-Action-Shooter bei PC-Steam, für PlayStation und Xbox.

Neben Yasuhiro Nightow, dem Schöpfer des knallharten Antihelden Grave, arbeitet auch die bekannte Ikumi Nakamura laut Prime Matter „maßgeblich mit den Entwicklern zusammen“. Sie bringt ihren „einzigartigen Stil in das Projekt ein und unterstützt Studio Iggymob bei der Umsetzung ihrer Vision“.

Gungrave G.O.R.E ist ein stylischer Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio Iggymob, in dem du in die Rolle von Grave schlüpfst, einem wiedererweckten Waffenakrobaten. Er ist der knallharte Antiheld deiner Träume, der reihenweise Feinde in einem bluttriefenden Kugelballett niedermäht.