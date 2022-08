Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird um „Rising Stars“-Episode ergänzt

Captain-Tsubasa-Fans können sich über mangelnde Unterstützung wirklich nicht beschweren. Bandai Namco versorgt Captain Tsubasa: Rise of New Champions für PlayStation, Switch und Steam seit der Veröffentlichung mit kostenlosen neuen Inhalten, aber auch kostenpflichtigen neuen Charakteren.

Jetzt hat man die neue DLC-Episode „Rising Stars“ veröffentlicht. In dieser kostenpflichtigen, neuen Episode stehen Tsubasa Ozora, die Tachibana-Brüder und Juan Diaz im Mittelpunkt. Der DLC ist Teil des Character Mission Pass, mit dem insgesamt neun spielbare, neue Charaktere warten.

Eine kostenlose Demo zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist für PlayStation und Nintendo Switch erhältlich. In der Demo könnt ihr das Tutorial und den Versus-Mode (offline oder mit bis zu vier SpielerInnen) ausprobieren.

Ihr könnt eines der vier Hauptteams wählen und bei den Versus-Spielen auch Anpassungsmöglichkeiten wie Team-Management und Spiellänge nutzen. Captain Tsubasa ist seit dem 28. August 2020 erhältlich und konnte sich schon in den ersten Verkaufstagen über 500.000 Mal weltweit verkaufen.

Der Trailer zum DLC:



