Angespielt! Cassette Beasts

Im Zuge der Gamescom 2022 konnten wir dem zweiköpfigen Bytten Studio einen Besuch abstatten. Diese enthusiastische Videospielschmiede verantwortete zuletzt das Action-Adventure-RPG Lenna’s Inception und winkt nun bereits mit dem nächsten Titel: Cassette Beasts. Jay Baylis, eine Hälfte des Bytten Studios, hat sich mit uns zusammengesetzt, um uns das Monster-Sammel-JRPG bei einer Anspiel-Session vorzustellen.

Verloren und von Monstern umzingelt

In Cassette Beasts strandet ihr eingangs auf der abgelegenen Insel New Wirral. Euer Ziel ist schnell klar: den Weg zurück nach Hause finden. So einfach gestaltet es sich aber natürlich nicht. Uns stellen sich auf dem Weg nämlich allerhand Monster in den Weg, die es zu besiegen gilt. Klingt erstmal nach Pokémon?

Tatsächlich orientieren sich die Entwickler vielmehr an andere JRPGs wie Shin Megami Tensei oder Persona. Diesen Einfluss könnt ihr unter anderen auch daran sehen, dass euch in Cassette Beasts auch eine Art von Social Links erwartet.

Das Sammeln der Monster funktioniert ebenfalls anders als gewohnt. Ihr müsst die quirligen Widersacher weder einfangen noch euch mit ihnen befreunden. Stattdessen gilt es, die verschiedenen Monster mithilfe eures Kassettenrekorders aufzunehmen, damit ihr die Fähigkeit erlangt, euch selbst in sie zu verwandeln.

JRPG mit offener Welt

Neben dem Monstersammeln in Form eines JRPGs erwartet euch ein charmantes Abenteuer, in welchem es gilt, die Insel zu erkunden und bestimmte Gegenstände zu sammeln. Dies stellt eure Hauptaufgabe dar, wobei euch optionale Nebenquests erwarten, die euch bei der Hauptquest weiterhelfen können. Eine fixe Reihenfolge, wie ihr was angeht, ist dabei nicht vorgegeben.

Die Level der gegnerischen Monster werden euch von gewissen Gebieten abschrecken, doch könnt ihr euch nach dem Tutorial grundsätzlich frei über die Insel bewegen. Dadurch sollen sich auch eure Spieldurchläufe sowie deren Dauer von denen eurer Freunde unterscheiden. Während ein schneller Durchlauf mit etwas Vorwissen etwa 20 Stunden betragen kann, ist es ebenso möglich, dass ihr 60 Stunden auf der Insel beschäftigt bleibt.

Die zu erkundende Spielwelt ist dabei nicht riesig, soll jedoch in den einzelnen Gebieten viel Abwechslung bieten. Die Entwickler wollten keine große und leere Welt erschaffen, sondern jeglichen vorhandenen Raum interessant nutzen.

Außerdem fällt beim Anschauen einiger Bilder schnell auf, dass die Welt vertikal mehr zu bieten hat als diverse andere klassische JRPGs. In Cassette Beasts werdet ihr immer wieder auch von der Sprung-Taste Gebrauch machen, beinahe wie bei einem Platformer.

Retro-Charme in Atmosphäre und Optik

Soviel zum Spiel und dessen Welt. Die Atmosphäre von Cassette Beasts ist jedoch ebenfalls charmant. Der Titel begeistert mit einer toll animierten Pixeloptik, bei der vor allem die kreativen und liebevoll gestalteten Sprites der Figuren und Monster hervorstechen.

Für das Design und die Umgebung orientierten sich die Entwickler an die britische New-Wave-Rock-Szene der 80er-Jahre, was ihr am teilweise vokalisiertem Soundtrack des Spieles bemerkt. Dies wirft euch in eine Retro-Welt, in der der Kassettenrekorder nicht aus der Zeit fällt, sondern völlig in dieser aufgeht.

Was uns ebenfalls noch positiv auffiel, war das Interesse der Entwickler an der Speedrun-Szene. Wenn das etwas für euch ist, dann können wir euch schonmal verraten, dass sie den einen oder anderen Skip mit Absicht eingebaut haben. Andere Skips hingegen waren „happy mistakes“, die von den Entwicklern – in Voraussicht auf mögliche Speedruns – bewusst im Spiel gelassen wurde.

Cassette Beasts soll demnächst für PCs über Steam, Nintendo Switch und Game Pass erscheinen. Uns hat der Einblick in das charmante Monster-Sammel-Spiel der etwas anderen Art sehr gut gefallen! Wie schauts bei euch aus?

Bytten Studio kündigte das Spiel schon vor geraumer Zeit in einem Ankündigungstrailer an. In diesem könnt ihr euch einen ersten Geschmack vom Design und dem (vokalisierten) Soundtrack des Spiels machen.

Trailer zu Cassette Beasts

Bildmaterial: Cassette Beasts, Raw Fury, Bytten Studio