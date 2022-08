Das putzige Mineko’s Night Market feiert auf der Gamescom seine Rückkehr

2018 wurde das putzige Mineko’s Night Market für PCs und Nintendo Switch angekündigt und es wurde still. Im Rahmen der Gamescom tauchte Mineko’s Night Market jetzt plötzlich wieder auf. Auch wenn es weiterhin keinen konkreten Termin gibt, das Spiel lebt!

Man schlüpft in die Rolle von Mineko, einem neugierigen Mädchen, das gerade in ihrem neuen Zuhause angekommen ist – einer japanischen Insel, die von Katzen überrannt ist. Die abergläubischen Bewohner, die am Fuße des Mount Fugu leben, beten die Sonnenkatze an. Diese galt bis dahin als Mythos, aber in der letzten Zeit häuften sich Berichte einer Sichtung dieses sagenumwobenen Wesens.

Es ist an Mineko, die Geheimnisse dieses Dorfes zu lüften, Jobs und Quests zu erfüllen und Material für den Wochenmarkt einzusammeln. Dabei können alternative Transportmittel wie Busse oder Katzenwägen freigeschaltet werden. Abhängig davon, wo man zu welcher Zeit ist, gibt es neue Bewohner und seltene Gegenstände zu finden.

Minekos harte Arbeit zahlt sich dann am Wochenmarkt aus, wo sie die gesammelten und hergestellten Items, die Spielzeuge, Kunstwerke und Schmuckstücke an den Mann bringen kann. Mit dem verdienten Geld kann man dann anschließend auch auf dem Markt nach Herzenslust einkaufen gehen. Man kann dort auch Minispiele spielen und kulinarische Köstlichkeiten genießen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mineko’s Night Market, Meowza Games, Humble Games