Der Launchtrailer zu Fallen Legion: Rise to Glory und Fallen Legion Revenants

Heute erscheint die Sammlung aus Fallen Legion: Rise to Glory und Fallen Legion Revenants für PlayStation 5, Xbox Series und Xbox One. In diesen Rollenspielen herrschen eure Entscheidungen über Leben und Tod. In der Rolle des Anführers könnt ihr über 20 verschiedene Enden entdecken und verschiedene Handlungsstränge ausprobieren, sodass sich jeder Durchgang anders spielt.

Zu den neuen Inhalten gehören neue Charaktere (Aleister in Rise to Glory und Winchester in Revenants), und kostenpflichtige DLC-Kostüme aus BlazBlue für die Figuren aus Fallen Legion Revenants. Dazu wurde Fallen Legion Revenants mit weiteren Verbesserungen ausgestattet.

Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad anpassen und kommt in den Genuss einer schnelleren Geschwindigkeit in den Kämpfen sowie der Auswahl zwischen einer englischen und japanischen Sprachausgabe. Die Spielmechanik wurde ausbalanciert, dazu gibt es neue Waffen, Kettenangriffe und finale Todesstöße.

Hier findet ihr unsere Tests zu Fallen Legion: Rise to Glory (Nintendo-Switch-Version) und zu Fallen Legion Revenants (PlayStation-4-Version). Bei Amazon gibt es eine Handelsversion* der Sammlung.

Der Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Fallen Legion: Rise to Glory, Fallen Legion Revenants, NIS America, YummyYummyTummy