Lies of P füttert Souls-Fans mit einem 12-minütiges Gameplay-Video von der Gamescom

Drei Gamescom-Awards! Aber Lies of P ist nicht nur für die Jury das Spiel der Messe. Auch viele Fans sehnen sich das Action-RPG herbei. Nach dem gruseligen und gut inszenierten Gamescom-Trailer gibt jetzt auch noch ein bisschen Gameplay, um den Durst zu stillen.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.