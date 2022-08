Pokémon Karmesin und Purpur zeigen Mopex, Turnierkämpfe und den Tera-Ausbruch

Zum Ende der Pokémon-Weltmeisterschaften in London veröffentlichte The Pokémon Company heute als krönenden Abschluss noch einen neuen Trailer zur kommenden Generation: Pokémon Karmesin und Purpur.

Ganz in Tradition der Weltmeisterschaften geht es auch im Trailer um Turnierkämpfe. Was könnte da mehr für Abwechslung sorgen als brandneue Pokémon? Mit Mopex, zweifellos angelehnt an Moped, stellte man ein solches neues Pokémon vor.

Dieses Pokémon ist seit uralten Zeiten in vielen Haushalten der Paldea-Region zu finden. Mopex hat ein sanftes Gemüt und wird häufig dabei gesehen, wie es Menschen auf seinem Rücken trägt. Anscheinend lässt es gern Menschen auf sich reiten, da die Körperwärme der Person Kälte entgegenwirkt. Mopex beherrscht die neue Attacke Schwanzabwurf. Damit setzt es seine KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, und tauscht dann den Platz mit einem anderen Pokémon.

Im Kampf-Stadion lasst ihr Mopex gegen die Pokémon von TrainerInnen aus aller Welt antreten. Es gibt wieder Rangkämpfe und Zwanglose Kämpfe sowie Online-Turniere. Die Turnierformen sind selbsterklärend, aber wenn ihr Erläuterungen sucht, werdet ihr auf der offiziellen Website fündig.

Das Video wirft auch einen Blick auf einige neue Attacken und gibt neue Einblicke zu den Terakristallisierungen. Der Tera-Ausbruch ist eine neue Attacke, die mithilfe einer TM gelernt werden kann. Ist der Anwender terakristallisiert, nimmt die Attacke denselben Typ wie seinen Tera-Typ an und zeigt so ihre wahre Stärke.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch und können beispielsweise bei Amazon bereits vorbestellt* werden. Neben dem Frühkäuferbonus sind auch noch Vorbestellerboni zu erwarten, doch dazu gibt es noch keine Details.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak