Bullet Soul und Bullet Soul: Infinite Burst: Veröffentlichung für Switch verschoben

Die Veröffentlichung der Shoot ’em ups Bullet Soul und Bullet Soul: Infinite Burst für Nintendo Switch wird nicht, wie bisher geplant, am 9. September (Europa und Nordamerika) bzw. am 22. September (Japan) erfolgen. Der Publisher Mages hat eine Verzögerung bekannt gegeben, die zum Glück keinen großen Zeitrahmen umfasst. Weltweit sollen die Titel nun am 29. September für das System erscheinen, wobei in Japan auch eine physische Double-Pack-Fassung der Spiele mit einigen Boni in den Handel gelangen wird.

Wie viele Shoot ’em ups hat Bullet Soul seine Erstveröffentlichung 2011 auf Xbox 360 erlebt. 2017 folgte eine Steam-Portierung, die weltweit erschienen ist. Auch Bullet Soul: Infinite Burst fand 2017 seinen Weg auf Steam.

Zu dieser Nachricht wurden einige neue Trailer veröffentlicht:

Bullet Soul:

Bullet Soul: Infinite Burst:

