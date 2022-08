The Lords of the Fallen angekündigt: Düsteres Reboot des 2014-Spiels mit Unreal Engine 5

Bei der Opening Night Live von Geoff Keighley bei der Gamescom durfte sich das düstere Action-RPG The Lords of the Fallen von CI Games und Hexworks mit einem ersten Trailer präsentieren.

Vielleicht schwirrt euch im Hinterkopf herum, dass es ein Spiel mit diesem Namen doch schon mal gab. Stimmt, Lords of the Fallen wurde 2014 von CI Games entwickelt und Square Enix in Europa veröffentlicht.

Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in dem Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Helden erstellen müssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen können. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen – ein neues Feature für das Franchise.

Bei The Lords of the Fallen handelt es sich um ein Reboot des gleichnamigen Spiels unter Verwendung der Unreal Engine 5. Erscheinen soll es für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. The Lords of the Fallen spielt tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer.

