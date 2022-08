The Last of Us: HBO Max zeigt ersten Teaser-Trailer zur Serie

HBO Max hat einen ersten Teaser-Trailer zur kommenden Adaption von The Last of Us veröffentlicht. Das Video zeigt wirklich nicht viele Szenen, aber es hat gereicht, damit „The Last of Us“ bei Twitter weltweit in den Top 10 trendete.

Einer der Gründe, warum das Remake von The Last of Us: Part I für Naughty Dog durchaus eine gute Idee ist, auch wenn die Meinungen da bekanntlich auseinandergehen. Insbesondere beim Vollpreis.

Die Serie entsteht unter der Anleitung von PlayStation Productions, es ist das erste Projekt des Studios. Sony hatte die Einheit gegründet, um hauseigene Marken adaptieren zu können. Die Pläne dazu sind vielfältig.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, PlayStation Productions