Im Test! Mega Man Battle & Fighters

Auch wenn der blaue Kampfroboter Mega Man vielleicht nicht ganz an die Popularität eines Mario oder Sonic heranreichen kann, so kann die Mega-Man-Serie dennoch eine beachtliche Anzahl an Titeln und Spinoffs vorweisen. Mega Man treibt bereits seit den 90er-Jahren sein Unwesen auf unzähligen Plattformen und kann eine nach wie vor extrem eingefleischte Fan-Gemeinde vorweisen.

Einer der unbekannteren Titel der Reihe ist zweifelsohne Mega Man Battle & Fighters, welches ursprünglich im Jahre 2000 für SNKs Handheld-Konsole Neo Geo Pocket Color erschien.

Bei Mega Man Battle & Fighters handelt es sich um die Handheld-Compilation der beiden Arcade-Titel Mega Man: The Power Battle und Mega Man 2: The Power Fighters. Ursprünglich erschien der Titel lediglich in japanischer Sprache. Für die Nintendo-Switch-Version wurde der Titel nun erstmals lokalisiert.

Am 3. August 2022 erschien die Compilation dann für Nintendo Switch als Download im Nintendo eShop. Ob die exotische Arcade-Compilation rund um den blauen Roboter halten kann, was sie verspricht, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Bosskämpfe bis zum Umfallen, vielleicht zu viel …

Bei Mega Man Battle & Fighters stehen einzig und allein die nervenaufreibenden Bosskämpfe an der Tagesordnung. Zu Beginn des Spiels kann man sich zwischen verschiedenen Charakteren entscheiden und bekämpft dann wie in den eigentlichen Mega-Man-Titeln verschiedene Bosse.

Die Level selbst entfallen bei dieser Compilation allerdings. Nachdem man einen Boss besiegt hat, erhält man dessen Spezialfähigkeit und kann diese von jetzt an selbst einsetzen und sich zu Nutzen machen.

Da sich Mega Man Battle & Fighters, wie bereits erwähnt, lediglich auf die Bosskämpfe konzentriert und ohne herkömmliche Level auskommen muss, kam zumindest bei mir recht schnell ein Gefühl von Langeweile auf, da die toll designten Level der herkömmlichen Mega-Man-Spiele für mich enorm zum gewohnten Mega-Man-Gefühl beitragen.

Die deutlich angestaubte Handheld-Optik wirkt sehr betagt

Die deutlich angestaubte Handheld-Optik des Neo Geo Pocket Color wirkt heutzutage natürlich sehr betagt und altmodisch. Dennoch bietet auch Mega Man Battle & Fighters den bekannten und beliebten Mega-Man-Charme und kann mit bunten und vielseitigen Kampfarenen und den toll designten Charakteren glänzen. Hier muss man sich auch das Alter des Titels vor Augen führen und das Ganze mit einer Retro-Brille betrachten.

Blechiger Retro-Sound kann nicht überzeugen

Auf soundtechnischer Seite merkt man dem Titel das Alter dann noch ein Stück deutlicher an. Der blechige Retro-Sound ohne Sprachausgabe ist wie auch die Optik deutlich angestaubt und kann heutzutage nur noch wenig begeistern. Vielleicht hätte der Entwickler hier noch etwas nachbessern sollen.

Kein Vollbild-Modus enthalten

Was mich extrem gestört hat, war die Tatsache, dass es bei Mega Man Battle & Fighters keinen Vollbild-Modus gibt. Der Titel ist lediglich in einem extrem verkleinerten Bildausschnitt spielbar, bei dessen Größe man sich oft schwertut, überhaupt noch etwas zu erkennen. Das hätte man sicher auch besser lösen können.