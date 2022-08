Sakurai verrät Geheimnis: Anfangs hatte Kirby eine ganz andere Kraft anstelle der Saugkraft

YouTuber Masahiro Sakurai hat ein weiteres Video auf seinem neuen Kanal veröffentlicht. Es ist irgendwie ungewohnt, aber super interessant und unterhaltsam. Im neuen Video spricht Sakurai über Kirby’s Dream Land. Kirby hat Sakurai nämlich auch aus der Taufe gehoben.

Kirby’s Dream Land war Sakurais erste Erfahrung als Director. Er war damals 19. Jeder kennt Kirbys Saugkraft – dafür ist er berühmt geworden. Doch ursprünglich hatte Sakurai eine ganz andere Idee, wie er im Video verrät.

„Zuerst wollte ich, dass Kirby seine Zunge benutzt, um Feinde zu packen, aber schließlich entschied ich mich dafür, dass er sie einatmet und ausspuckt“, erklärt Sakurai. Ja, Kirby wäre fast Yoshi geworden.

Yoshi hatte seinen ersten Auftritt in Super Mario World und nutzt auch damals seine Zunge schon ausgiebig. Das Spiel feierte im November 1990 sein Debüt in Japan, also noch vor Kirby’s Dream Land (1992). Die Idee zu einem Zungen-Kirby hatte Sakurai aber vor Yoshi.

„Die Idee mit der Zunge lässt einen vielleicht an Yoshi denken, aber das war, bevor es Yoshi gab“, so Sakurai weiter. Masahiro Sakurai verrät außerdem, warum Kirby fliegen kann und wieso NES-Spiele so schwer waren – und Kirby nicht.

Masahiro Sakurai spricht über Kirby’s Dream Land

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Masahiro Sakurai on Creating Games