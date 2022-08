Alchemie-Management: Marvelous kündigt the Last Alchemist bei der Gamescom an

Alchemie-Management, das neue, aufstrebende Genre. Hier reiht sich bald auch The Last Alchemist von Marvelous ein, das 2023 zunächst bei Steam in den Early Access gehen soll.

Da denken wir natürlich gleich an Atelier, aber bei The Last Alchemist dreht sich alles um die Alchemie des 17. Jahrhunderts. Nichts mit Anime, alles ganz ernst:

Im abergläubischen Herzen Europas des 17. Jahrhunderts, ist die Alchemie ein verrücktes neues Verfahren, das man fürchten und verbieten sollte. Die Inquisition, eine Gruppe fanatischer Gesetzgeber mit wachsender Macht, verurteilt die Alchemie als Ketzerei und beabsichtigt, die Alchemisten aufzuspüren und zu bestrafen, denn sie sind gefährlichsten Ketzer der Welt.

Natürlich seid ihr der Lehrling in dieser Welt. Und lernt eine Alchemie in einer Welt, in der selbige gehasst wird. Entwickelt wird The Last Alchemist von Vile Monarch. Die Steam-Seite ist bereits online und liefert euch weitere Details.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Last Alchemist, Vile Monarch, Marvelous