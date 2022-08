Seht Adventure Academia: The Fractured Continent mit ausführlichem Demo-Gameplay

Acquire plant, am 25. August eine Demo zum Strategie-RPG Adventure Academia: The Fractured Continent in Japan zu veröffentlichen. Dabei kann das Spiel von Anfang an gespielt und der Fortschritt später ins komplette Spiel übertragen werden. Unten findet ihr bereits einen längeren Einblick in die Demo.

Der Kontinent Pedra beheimatet vier Nationen, doch er befindet sich in einer schweren Krise. Die gesamte Insel verwandelt sich langsam in einen Labyrinth-artigen Kerker und Monster streifen durch die Länder. Das ist das Stichwort für unseren charmanten Protagonisten Alex.

Alex begibt sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater. Mithilfe des Herrscher-Orbs, einem alten Artefakt, das seit Generationen in seiner Familie weitergegeben wird, kann Alex auf dem Schlachtfeld andere Wesen befehligen.

Mit seinem Kindheitsfreund Citrin im Schlepptau und seinem trotteligen Berater Lazuli versucht er, die Wahrheit hinter den Anomalien zu finden, die das gesamte Volk von Pedra bedrohen.

Das Spin-off-Spiel Adventure Academia: The Fractured Continent ist in der Welt von Class of Heroes angesiedelt. Japan hat mit dem 8. September schon einen Termin, PQube übernimmt im Westen die Veröffentlichung, welche auch physisch erfolgt. Die Plattformen sind PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam.

Demo-Gameplay

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Adventure Academia: The Fractured Continent, PQube Games, Acquire