Shadow Hearts ist zurück: Matsuzo Machida kündigt mit Penny Blood spirituellen Nachfolger an

Die Macher der beliebten (aber schon lange nicht mehr bedienten) Serien Wild Arms und Shadow Hearts haben sich zusammengetan, um mit einem „Double“ Kickstarter spirituelle Nachfolger finanzieren zu können. Dahinter stehen Wild Bunch Productions, eine Firma mit Kernmitgliedern ehemaliger Wild-Arms-Spiele und Yukikaze, eine Firma, gegründet von den Machern von Shadow Hearts.

Die „Double Kickstarter“-Kampagne soll 750.000 US-Dollar einfahren und beginnt am 29. August 2022. Davon soll dann Armed Fantasia entwickelt werden, ein spiritueller Nachfolger zur Wild-Arms-Serie. Ebenso wie Penny Blood, ein spiritueller Nachfolger der Shadow-Hearts-Reihe.

An Penny Blood wirkt dabei unter anderem Schöpfer Matsuzo Machida mit, ebenso wie Charakter-Designer Miyako Kato und Komponist Yoshitaka Hirota. Außerdem ist der ehemalige Capcom-Komponist Akari Kaida (Breath of Fire III) beteiligt.

Penny Blood bildet eine düstere und grausame Geschichte ab, die in den Schatten der turbulenten 1920er Jahre spielt. Sie handelt von einem Ermittler, der sich auf dem Höhepunkt internationaler Unruhen mit der Bedrohung durch das Böse auseinandergesetzt sieht.

Gothic-Horror und alptraumhafte Bilder, wie man sie in einem JRPG nur selten sieht, werden versprochen. Matthew – so heißt der Ermittler – umrundet mit den SpielerInnen den Globus, von den USA bis nach Europa und Asien.

Die Geschichte von Penny Blood beginnt mit Matthew Farrell, einem einsamen Privatdetektiv in New York, der für das Bureau of Investigation arbeitet. Obwohl er die verfluchten Kräfte, die er von seinem Vater geerbt hat, hasst, nutzt er seine Fähigkeit zur Verwandlung, um im Auftrag des FBI Monster zu jagen. Eines Tages wird Matthew damit beauftragt, einen seltsamen Vorfall in einer New Yorker Nervenheilanstalt zu untersuchen. Nachdem er in die Anstalt geeilt ist, findet er sie voller grotesker, randalierender Kreaturen vor. Mithilfe seiner verborgenen Kräfte gelingt es Matthew, einen knappen Sieg zu erringen.