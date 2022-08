Layers of Fears zeigt Spielszenen aus der neuen Storyline um die Frau des Malers

Bloober Team hat im Rahmen der Gamescom einen neuen Blick auf Layers of Fears gewährt. Man will zurück zu den Wurzeln und mit Layers of Fears orientiert man sich an den beiden Spielen von 2016 und 2019.

Layers of Fears wird als Nexus dienen, an dem die überarbeiteten Geschichten des ursprünglichen Layers of Fear und Layers of Fear 2 zu einem einzigen, einheitlichen Erlebnis verschmelzen, das um neue Originalkapitel erweitert wird.

Layers of Fears baut auf die Grundlagen von Layers of Fear und Layers of Fear 2 auf, soll aber „eine überraschende neue Handlung“ und eine Entwicklung des Gameplays bieten.

Der neue Trailer zeigt dann auch vollständig neue Szenen, einen Blick auf die neue Storyline „The Final Note“. Sie konzentriert sich auf die Frau des Malers, eine am Boden zerstörte Musikerin. Layers of Fears soll Anfang 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Layers of Fears, Bloober Team, Anshar Studios