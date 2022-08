Sony erhöht den Preis der PlayStation 5 in Europa und anderen Märkten, aber nicht in den USA

Sony wird den Preis der PlayStation 5 in ausgewählten Märkten erhöhen. So etwas hatte sich in den letzten Wochen schon angedeutet und jetzt ist es offiziell. Sony kommunizierte die Preiserhöhung im PlayStation Blog und gibt als Grund das globale wirtschaftliche Umfeld und die hohe Inflationsrate an.

„Das globale wirtschaftliche Umfeld ist eine Herausforderung, mit der zweifellos viele von Ihnen weltweit konfrontiert sind. Wir erleben weltweit hohe Inflationsraten und ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und viele Branchen unter Druck setze“, heißt es.

„Angesichts dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), in Lateinamerika (LATAM) und in Kanada zu erhöhen. In den Vereinigten Staaten wird es keine Preiserhöhung geben“, so Sony.

Die neuen Preise sind sofort gültig. In Europa wird die Disc-Variante um 50 Euro teurer und kostet fortan 549,99 Euro. Die Digital Edition schlägt dann mit 449,99 Euro zu Buche.

„Während diese Preiserhöhung angesichts der aktuellen globalen Wirtschaftslage und ihrer Auswirkungen auf das Geschäft von SIE eine Notwendigkeit ist, liegt unsere oberste Priorität weiterhin in der Verbesserung der PS5-Liefersituation, damit so viele Spieler wie möglich alles erleben können, was die PS5 bietet und was noch kommen wird“, so Sony abschließend.

Bildmaterial: Sony