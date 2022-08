Haunted Chocolatier: Stardew-Valley-Macher gewährt neuen Blick auf Spiel und Musik

Stardew-Valley-Schöpfer Eric Barone hat einen neuen Blick auf Haunted Chocolatier gewährt. Die Einzahl ist dabei Programm, es gibt wirklich nur einen Blick in Form eines neuen Screenshots. Aus dem hat Barone ein Video gebastelt, das uns zusätzlich noch ein paar auditive Eindrücke beschert.

Eric Barone hatte Haunted Chocolatier im Oktober 2021 mit einem ersten Trailer angekündigt, seitdem haben wir nicht viel vom Spiel gesehen. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines Chocolatiers, der eine lokale Schokoladenfabrik und ein Geschäft übernimmt. Beides befindet sich allerdings in einem Geisterhaus. Grafisch knüpft Haunted Chocolatier an Stardew Valley an.

Barone weiß natürlich, dass er „Stardew Valley“ nicht los wird. „Ich kann nicht anders, als an Stardew Valley zu denken, wenn ich dieses Spiel mache. Das äußert sich dann in Dingen wie ‚Oh, das kann ich nicht machen. Es ist zu sehr wie Stardew Valley.‘ Aber dann sind viele Dinge in Stardew Valley so, wie sie sind, weil es einfach Sinn ergibt. Es wäre dumm, es anders zu machen“, so Barone einst.

Das Video:

