Hogwarts Legacy stellt euch seine Collector’s Edition und den dunklen Weg vor

Kürzlich mussten Warner Bros. und Avalanche Software die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy auf 2023 verschieben, aber einen Auftritt bei der Gamescom ließ man sich trotzdem nicht nehmen.

Solltest du dich mit dem Slytherin-Schüler Sebastian Sallow anfreunden, wirst du vor die Entscheidung gestellt, ob du die Dunklen Künste annehmen oder ablehnen willst, während du das Geheimnis seiner Familie durch seine Begleitquestreihe aufdeckst. Wirst du dich dafür entscheiden, diese dunkle Magie zu erlernen?

Darüber hinaus stellt man in einem weiteren Trailer die Collector’s Edition ausführlich vor. Sie soll in Kürze zur Vorbestellung freigegeben werden und bietet auch einen Frühzugang. Ihr dürft 72 Stunden vor der eigentlichen Veröffentlichung am 10. Februar bereits in Hogwarts Legacy eintauchen.

Als frisch gebackene Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, werdet ihr Fertigkeiten erlernen, um mächtige und uralte Magie zu nutzen. Ihr erlebt eine noch ungeschriebene Geschichte, die allerdings ausdrücklich nicht aus der Feder von Rowling stammt.

Neuer Trailer:

Die Collector’s Edition:

