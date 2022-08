Angespielt! Ghostbusters: Spirits Unleashed

Die Ghostbusters sind nicht erst seit den letzten beiden Kinofilmen aus den Jahren 2016 und 2021 fest in der Popkultur verankert und nicht mehr wegzudenken. Bereits im Jahre 1984 schafften es die Geisterjäger mit dem ersten Kinofilm direkt in die Herzen der Zuschauer. Sowohl das ältere, als auch das jüngere Publikum war und ist bis heute begeistert von der bunten (und im Laufe der Filmreihe wechselnden) Truppe von sympathischen Geisterjägern.

Daher war es auch nur wenig verwunderlich, dass die Geisterjäger sich auch schon bald im Videospiel-Sektor versuchen werden. Das erste Spiel rund um die Ghostbusters erschien fast zeitgleich mit dem ersten Film im Jahre 1984 für Atari 2600, C64, Sega Master System und viele weitere Plattformen.

Das neueste Videospiel rund um die berühmtesten und beliebtesten Geisterjäger der Popkultur hört auf den Namen Ghostbusters: Spirits Unleashed und wird vom US-amerikanischen Entwickler und Publisher IllFonic entwickelt.

Der Entwickler IllFonic, welcher sich unter anderem für Titel wie Predator: Hunting Grounds und Friday the 13th: The Game verantwortlich zeichnet, kann einige Erfahrungswerte, was asymmetrischen Multiplayer-Titel anbelangt vorweisen. Ein solches Spiel ist auch das neue Ghostbusters.

Im Zuge der diesjährigen Gamescom hatten wir die Chance, zusammen mit den Entwicklern eine Runde in die Haut der Geisterjäger zu schlüpfen und dem neuesten Spieleableger rund um die Ghostbusters auf den Zahn zu fühlen.

Ein Geisterjäger ganz nach meinen Wünschen

Bevor das Spektakel beginnt, kann man seinen Geisterjäger ganz nach den eigenen Wünschen erstellen. Das heißt, man wählt zwischen Geschlecht, Körpergröße, Gewicht und anderen kleinen Details, kann aber im Laufe des Spiels auch weitere kosmetische Gegenstände und Optionen freischalten und den eigenen Charakter so auch im späteren Spielverlauf noch weiter verändern. Keine Entscheidung ist also final.

Neben kosmetischen Anpassungen kann auch die Ausrüstung des Geisterjägers angepasst und optimiert werden. So kann man seinen Protonenstrahl beispielsweise verstärken oder aber weitere Gadgets freischalten, welche im Spielverlauf als zusätzliche Hilfe genutzt werden können.

Asymmetrischer Multiplayer liegt im Trend

Bei Ghostbusters: Spirits Unleashed handelt es sich um einen sogenannten asymmetrischen Multiplayer-Titel. Das bedeutet, ein/e SpielerIn übernimmt die Rolle des Geistes und vier weitere SpielerInnen die Rolle der Ghostbusters. Einen reinen Singleplayer-Modus gibt es leider nicht. Dennoch soll man das Spiel auch alleine mit der KI spielen können.

Schrecken und Furcht verbreiten

Der oder die SpielerIn, welche die Rolle des Geists übernimmt, steuert diesen aus der Third-Person-Sicht und hat die Aufgabe, so viel Angst wie möglich zu verbreiten und die NPCs in den verschiedenen Maps zu erschrecken. Der Geist kann außerdem die Kontrolle über allerlei Gegenstände übernehmen, die Umgebung vollschleimen oder Dinge zerstören, um die Angst-Anzeige zu steigern und das Match für sich zu entscheiden. Als zusätzliches Hilfsmittel hat der Geist obendrein die sogenannte „Ghost-Vision“, welche Gefahren schon durch Wände anzeigt. Ein deutlicher Vorteil also.

Erreicht der Geist die 100%-Marke, schaltet das Spiel in den Sudden-Death-Modus. Die Ghostbusters müssen den Geist dann innerhalb eines Zeitlimits fangen, sonst ist das Spiel verloren und der Geist gewinnt das Match.

Sollte der Geist beim ersten Versuch scheitern, ist das allerdings nicht gleich das Ende des Matches. Denn dieser hat zwei weitere Anläufe zu Verfügung. Diese werden im Spiel als „Rifts“ bezeichnet.

Die Geisterjäger müssen die Bedrohung neutralisieren

Die Geisterjäger wiederum haben die Aufgabe, dies zu verhindern und den Geist innerhalb des Zeitlimits zu fangen bzw. die verbleibenden Rifts auszuschalten. Gespielt wird die Rolle des Geisterjägers in der First-Person-Perspektive, wie bei einem klassischen Ego-Shooter. Mit dem PKE-Meter können Bedrohungen anschließend aufgespürt und für die anderen MitspielerInnen markiert werden.

Gefangen werden die Geister dann mit der ikonischen Geisterfalle, welche nach dem Auswurf sogar extra aktiviert werden muss. Die Hauptwaffe der Geisterjäger ist allerdings der bekannte Protonenstrahl, welcher die Geister für kurze Zeit unbeweglich macht und mit dessen Hilfe man die Geister dann quasi in die Falle ziehen kann.

Vom Prinzip her klingt das alles zwar einfach, in der Praxis erwies es sich aber als ziemlich schwierig, da man die Falle nicht auswerfen bzw. diese nicht sofort aktivieren konnte, wenn man gerade damit beschäftigt war, den Geist mit dem Protonenstrahl in Schach zu halten. Hier ist also Teamarbeit und eine gute Absprache unter den SpielerInnen gefragt. Der Protonenstrahl kann zu allem Übel auch überhitzen und muss anschließend erst wieder abkühlen, bevor man diesen erneut einsetzen kann. Taktisch gibt es also einige Faktoren, die es zu beachten gilt.

Mit dem Sprach-Chat und dem Ping-System können sich die Ghostbusters jederzeit Hinweise und taktische Anweisungen geben, um sich so einen taktischen Vorteil zu verschaffen und das Match für sich entscheiden zu können.

Eines der ikonischsten Hauptquartiere der Popkultur

Der zentrale Hub von Ghostbusters: Spirits Unleashed ist die ikonische Feuerwache in New York, die man bereits seit dem ersten Film aus dem Jahre 1984 kennt. Hier kann man beispielsweise eine Party eröffnen, um sich mit seinen Freunden zu verbinden, um anschließend ein Spiel zu suchen bzw. zu starten. Auch an einen Trainingsbereich im Hinterhof der Feuerwache haben die Entwickler gedacht. Hier kann man sich in aller Ruhe mit seinem Protonenstrahl vertraut machen.

Zeitlich soll das Ganze wohl einige Zeit nach den Geschehnissen des Films Ghostbusters: Afterlife stattfinden. Da man aber nicht mit den Ghostbusters selbst spielt, ist das eigentlich ohnehin nur zweitrangig.

Als besonderes Extra und Fan-Gimmick haben die Entwickler die beiden Schauspieler Dan Aykroyd (Dr. Raymond „Ray“ Stantz) und Ernie Hudson (Winston Zeddemore) für das Projekt gewinnen können. Die beiden tauchen dabei immer wieder in kurz eingestreuten Cutscenes in der Feuerwache auf und sollen den typischen Ghostbusters-Charme und Witz transportieren und das Geschehen etwas auflockern. Auf jeden Fall eine nette Idee und ein großes Plus für Fans.

KI soll guter Ersatz sein

Während unserer spannenden Spielsession betonten die Entwickler immer wieder die nun extrem verbesserte KI. Diese neue KI soll es jetzt nämlich ermöglichen, auch weiterspielen zu können, wenn ein oder mehrere Spieler das laufende Match plötzlich verlassen.

Denn bisher plagte man sich bei den meisten Multiplayer-Titeln dann mit mehr oder weniger nachvollziehbar agierenden Bots durch das restliche Match. Das macht dann natürlich auch nur mehr oder weniger viel Spaß und ist für die restlichen SpielerInnen wirklich ärgerlich. Mit der neuen KI soll dies dann endlich der Vergangenheit angehören, da diese wohl jetzt menschliche SpielerInnen bestmöglich imitieren kann.

Ob die KI wirklich so gut funktioniert, wie es die Entwickler mehrmals betonten, konnten wir während unserer Session allerdings nicht testen.

Crossplay-Feature und DLCs für Langzeitspaß

Laut den Entwicklern soll Ghostbusters: Spirits Unleashed neben einigen DLCs, wie beispielsweise neuen Maps und neuen Gegenständen auch einen Crossplay-Modus erhalten. Das Crossplay-Feature soll sowohl PlayStation-, als auch Xbox- und PC-SpielerInnen miteinander vereinen und somit für eine große Community sorgen.

Das Crossplay-Feature ist zumindest meiner Meinung nach eines der wichtigsten Features für einen Titel dieser Art. Selbst wenn die KI so bahnbrechend ist, wie die EntwicklerInnen es behaupten, einen echten Menschen kann man nicht einfach mit einer KI ersetzen und viele asymmetrische Multiplayer-Titel hatten in der Vergangenheit mit schnell schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen. Daher hoffe ich nicht, dass Ghostbusters: Spirits Unleashed dieses Schicksal ereilen wird. Dafür ist es einfach zu gut.

Who ya gonna call?

Uns hat Ghostbusters: Spirits Unleashed sehr viel Spaß gemacht. Der spaßige Ghostbusters-Vibe wird gut transportiert und der Titel spielt sich bereits jetzt rund und gut ausbalanciert. Wir laden die Protonenpacks durch und freuen uns auf den 18. Oktober, wenn das Spiel dann für PlayStation, Xbox Series, Xbox One und PCs erscheint.

Bildmaterial: Ghostbusters: Spirits Unleashed, IllFonic