Uralte Serie wiederbelebt: Atari veröffentlicht Yars: Recharged

Publisher Atari und die Entwickler Adamvision Studios und SneakyBox haben Yars: Recharged veröffentlicht. Das Shoot ’em up ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PCs und Atari VCS verfügbar, den Launchtrailer seht ihr unten.

Ein gewagter Angriff auf die feindliche Heimatwelt, die von mechanischen Bienenstöcken bewacht wird, die tödliche Kanonen pulsieren lassen und wirbelnde Raketen ausstoßen. Schießen Sie aus der Ferne, um im Hagel des eintreffenden Feuers sichere Stellen zu finden, und stürzen Sie sich dann in waghalsigen Vorstößen vorwärts, um an der Verteidigung des Feindes zu knabbern.

Mit Yars: Recharged erweckt Atari auch eine uralte Marke wieder zum Leben. Das Spiel basiert auf Howard Scott Warshaws Klassiker Yars‘ Revenge, der 1982 für Atari 2600 erschienen ist. Wikipedia lobt es als das meistverkaufte Spiel von Atari für die alte Konsole aus. 40 Jahre ist das her.

Es gab einige Neuveröffentlichungen des Spiels, beispielsweise in einer 3-in-1-Cartridge für Game Boy Advance. Sogar Remakes und eine Fortsetzung für das Atari Flashback 2. Mal sehen, was Atari mit Yars in Zukunft noch vorhat, nachdem man nun ein brandneues Spiel entwickelt.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Yars: Recharged, Atari, Adamvision Studios, SneakyBox