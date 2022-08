Splatoon 3: Dicker Preisnachlass noch vor dem Launch, wenn ihr jetzt vorbestellt

Media Markt und Saturn preschen in der aktuellen Werbung mit einem mega Pre-Launch-Rabatt zu Splatoon 3 vor. In letzter Zeit gab es immer mal wieder kleine Rabatte für Nintendo-Spiele kurz vor der Veröffentlichung, so gab es beispielsweise Xenoblade Chronicles 3 für 53,99 Euro.

Aber die 42,99 Euro, die Media Markt und Saturn heute aufrufen, sind natürlich unschlagbar. Die UVP des Spiels liegt bei 59,99 Euro und für diesen Preis wird es bei den meisten Händlern wie auch Amazon* aktuell noch verkauft.

Jeweils versandkostenfrei!

Übrigens, den deutschlandweit bislang einzigen Vorbestellerbonus zu Splatoon 3 gibt es bei Versandhändler Otto. Dort bekommt ihr eine Gym-Bag (Sporttasche) dazu. Dafür müsst ihr aber für 59,99 Euro vorbestellen.

Passend dazu habt ihr schon am Wochenende die Gelegenheit, Splatoon 3 auszuprobieren. Splatoon 3 Splatfest World Premiere heißt das diesmal, am 27. August von 10:00 bis 22:00 Uhr findet das Ganze statt. Das Thema ist schon mal ein guter Ausblick auf kommende Splatfeste: Stein, Schere, Papier. Spannend.

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo