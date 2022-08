The Callisto Protocol zeigt euch das Kampfsystem und das neue „Mutations“-Feature

Striking Distance Studios und Krafton durften bei der Opening Night Live der Gamescom einmal mehr The Callisto Protocol präsentieren und erneut durfte Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield auf der Bühne einige Worte verlieren.

The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf Jupiters totem Mond Callisto und zwingt Spielende, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison zu entkommen und die schrecklichen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken. Spielende müssen ihre Umgebung absuchen und ihre Taktik anpassen, indem sie eine einzigartige Mischung aus Fern-und Nahkampf einsetzen, um einen mysteriösen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat.

Das Video zeigt neben dem Kampfsystem das „Mutations“-Feature und andere Gefahren, denen sich SpielerInnen im Black Iron Prison stellen müssen. The Callisto Protocol wird am 2. Dezember weltweit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PCs erhältlich sein.

Das neue Gameplay:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Callisto Protocol, Krafton, Striking Distance Studios