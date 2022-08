The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me präsentiert Termin im Gamescom-Trailer

Im Rahmen der Gamescom hat Bandai Namco einen neuen Trailer zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me veröffentlicht. Dabei kommunizierte man mit dem 18. November 2022 auch den konkreten Veröffentlichungstermin.

Der Trailer zeigt unter anderem, wie die Protagonisten durch die Hotelkorridore hetzen und grausige Entdeckungen machen bei ihrem Versuch, den Fallen zu entkommen, die ihr mysteriöser Gastgeber für sie aufgestellt hat. Neben einer verlängerten Spielzeit von mehr als sieben Stunden bietet der nächste Teil des Franchise neue Funktionen, die das Eintauchen in das Spielgeschehen erleichtern und die Erkundung noch mehr belohnen.

The Devil in Me erscheint für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PCs (Steam). Eine standardmäßige Handelsversion findet ihr unter anderem bei Amazon*. Exklusiv im Bandai Namco Store gibt es die Animatronic Collector’s Edition.

Der neue Gamescom-Trailer:

Bildmaterial: The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco, Supermassive Games