Harvestella präsentiert euch umfangreiches Gameplay und das Herbstdörfchen Lethe

Bei Nintendo Treehouse präsentierte Square Enix das Konsolen-exklusiv für Nintendo Switch erscheinende Harvestella. Die vielen neuen Spielszenen seht ihr in der Aufzeichnung unten ab Minute 49:19.

Square Enix veröffentlichte parallel dazu auch zahlreiche neue Details, die sich um die Anfänge eures Abenteuers, die Charaktere namens Omens, Jobs in Kämpfen und eine neue Location drehen. Diese umfangreichen Einblicke findet ihr im Square Enix Blog.

Zuletzt stellte uns Square Enix die Stadt Nemea vor, es ist die Stadt des Frühlings. Alle Orte in Harvestella basieren auf einer Jahreszeit. Der Ort, der uns diesmal vorgestellt wird, ist das Herbstdörfchen Lethe Village. Dort beginnt auch das Abenteuer.

Besonderer Twist: Auf die letzte Jahreszeit, den Winter, folgt die Zeit des Todes. Silentium. Die Ernte verdorrt, das Leben ist in Gefahr. Hier setzt die Story natürlich an. Landwirtschaft, Angeln und Viehzucht gilt es, an den Jahreszeiten auszurichten, insbesondere natürlich an der todbringenden Dürrezeit Silentium.

Harvestella soll am 4. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Darüber hinaus kündigte Square Enix Harvestella auch für PC-Steam an. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion, die ihr unter anderem bei Amazon* auch schon vorbestellen könnt.

Das neue Spielmaterial:

Bildmaterial: Harvestella, Square Enix