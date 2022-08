Unterwegs im verfluchten Theater: Phantom Hellcat ist von NieR inspiriert

Publisher All in! Games und Entwickler Ironbird Creations haben das von NieR inspirierte Hack-and-Slash-Adventure Phantom Hellcat angekündigt. Das Spiel soll für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Du übernimmst die Rolle der rebellischen Jolene, die den schlimmen Fehler begeht, das Siegel eines verfluchten Theaters zu brechen, das mit gefährlichen Dimensionen voller aufgeblasener Requisiten gefüllt ist. Das Theatersiegel, das die Dunkelheit bannt, wird geschwächt und das darin eingesperrte Böse nimmt Jolenes Mutter gefangen. Schon bald verbreiten sich verdrehte Geschichten der Menschheit, die verheerende Auswirkungen auf die Welt haben werden.

Seltsame Charaktermasken geben euch Kräfte, um zu springen, zu stürmen oder anzugreifen. Ihr verbessert Jolenes Werte und lernt neue Fähigkeiten, sammelt Kombopunkte und fordert euren Teil des transsylvanischen Bibliothekenschlosses ein.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Phantom Hellcat, All in! Games, Ironbird Creations